M5s: base in allarme, programma e Molise che stiamo facendo?

Nonostante la soddisfazione del leader M5s, la base 5 stelle sembra piuttosto delusa dal risultato elettorale in Molise ed è perplessa per i punti di convergenza sui programmi individuati dal gruppo di 'saggi' messi intorno ad un tavolo dal Movimento. Decine e decide di messaggi sulla sezione commenti sul blog delle Stelle molti dei quali sintetizzati in quello di un elettore 5 stelle: "Cari amici, sono incaxxato nero! Mi spiegate com'è stato possibile perdere il Molise dove non più di 2 mesi fa ci davano in vantaggio di 15 punti? E prendere come partito il 31% quando il 4 marzo abbiamo preso il 44%? E questo contratto alla tedesca? Tutti punti generici. Possiamo umilmente iniziare a pensare che forse la strategia che stiamo seguendo non è giusta? Facciamo la corte alla Lega e al PD insieme, diciamo no a Berlusconi ma poi accettiamo un suo appoggio esterno. Non parliamo più da secoli del reddito di cittadinanza, della Fornero, siamo diventati europeisti e pro nato...Basta! Dove sono finiti i valori del primo Movimento?".

Per questo un altro iscritto chiede di tornare presto alle urne: "voto! Al voto! O faremo la fine del PD!". C'è chi chiede anche una "consultazione della base, degli iscritti, per stabilire con chi allearsi" e si appella al fondatore del Movimento: "Beppe... dove sei... nulla da eccepire?".

Ma al di là del risultato è la sintesi sui punti di convergenza del Comitato è il punto che allarma i più: "ho dato una lettura veloce, ma non trovo nulla su: legge sul conflitto d'interessi, anticorruzione, eliminazione della Prescrizione. Mi potete dire a che pagina posso trovare le fondamentali leggi rivoluzionarie per cui ho votato il Movimento?! Grazie" si indigna un lettore del blog mentre un altro lancia l'allarme ma si fida: "il termine 'reddito di cittadinanza' mi sembra sparito! Mah, speriamo bene!" e solo di una cosa è certo: "No a Berlusconi". Subito dopo di lui però un altro iscritto chiude anche alla Lega: "Basta con Salvini! Non ne possiamo più". Un altro iscritto si rivolge direttamente al capo politico: "Luigi, le dichiarazioni ondivaghe che hai più volte fatto dopo il voto politico, la sensazione che hai dato di volere a tutti i costi andare al governo del paese mettendo sullo stesso piano Lega e Pd, il non aver criticato aspramente le azioni militari in Siria messe in atto da Usa, Gb e Francia e il non aver tenuto fermi i punti fondanti del Movimento hanno portato ad un drastico calo dei consensi in Molise dove gli elettori hanno preferito un accozzaglia di partiti e partitini con a capo un mafioso".