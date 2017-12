Addio a Francesco Tamburro, amico e collega

E' morto oggi improvvisamente il collega Francesco Tamburro, da quasi 30 anni punto di riferimento della cronaca giudiziaria a Roma per l'agenzia ANSA. Francesco, 55 anni, era un cronista di razza e a lui facevano riferimento tutti i colleghi che si occupavano dei processi della procura e del tribunale della Capitale. Lascia la moglie e due figli. E un vuoto umano e professionale tra i colleghi, i magistrati e gli avvocati che avevano imparato a stimarlo e a volergli bene per i suoi modi gentili, la sua ironia e la sua grande professionalità. Sempre in prima linea in tutte le inchieste delicate e importanti in cui nel corso degli anni sono rimasti coinvolti imprenditori, politici, banchieri, terroristi: dal caso Moro a Mafia Capitale, passando per i processi scaturiti da Tangentopoli a quelli sulle nuove Br.