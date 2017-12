Tamburro, cordoglio della famiglia Regeni

"Addolorati dalla tragica notizia", Claudio e Paola Regeni - genitori di Giulio, il ricercatore italiano ucciso in Egitto lo scorso anno - esprimono il loro cordoglio per la morte, avvenuta ieri, del giornalista dell'ANSA Francesco Tamburro e "vicinanza alla famiglia e a tutta la redazione dell'Agenzia". Al loro cordoglio si è unito quello del legale della famiglia, Alessandra Ballerini.

"Abbiamo apprezzato il rigore e la professionalità di Tamburro - dicono i coniugi Regeni - leggendo le sue cronache dettagliate e puntuali sulla triste vicenda di Giulio. La sua scomparsa ci rattrista profondamente".

Francesco Tamburro ha scritto l'ultimo servizio per l'ANSA il 21 dicembre scorso proprio sui più recenti sviluppi dell'inchiesta svolta dalla Procura di Roma relativa all'omicidio di Giulio Regeni.