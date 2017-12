Unimo, Tamburro era punto di riferimento

"La notizia della morte improvvisa del giornalista ANSA Francesco Tamburro ci coglie impreparati e sconcertati. Per la Unione nazionale magistrati onorari (Unimo) Francesco è stato un punto di riferimento, un suggeritore infaticabile, delicato, ironico ma sempre efficace, dai più conosciuto per le sue abilità e sensibilità giornalistiche, per noi era un supporter perspicace e mai scontato. Ci mancherai tantissimo, e per questo esprimiamo le più sentite condoglianze alla sua famiglia". E' quanto si legge in un comunicato dell'Unimo, una delle associazioni che rappresentano i magistrati onorari in Italia.