Bertschy, innovazione per supportare crescita imprese valdostane

"Vogliamo supportare la crescita del sistema produttivo locale e creare occasioni di sviluppo del mercato anche su scala internazionale. L'innovazione è oggi indispensabile per la sopravvivenza delle imprese. Spesso però, Start up e PMI, non hanno le necessarie conoscenze o non possiedono i mezzi idonei per intraprendere un percorso innovativo efficace". E' quanto dichiara, in una nota, l'assessore regionale allo sviluppo economico, Luigi Bertschy, precisando che "proprio per supportare lo sviluppo soprattutto delle neo imprese, la Regione Valle d'Aosta ne ha promosso la partecipazione a Smau 2021: il feedback ricevuto da parte delle aziende, andando a visitarle nei loro stand, è assolutamente positivo: ci hanno comunicato di aver ottenuto un grande interesse per i loro progetti e di aver sfruttato appieno le occasioni di scambio e incontro, ampliando contatti e conoscenze".

A Smau hanno aderito sei 6 imprese che operano in settori innovativi coerenti con le piattaforme tecnologiche di specializzazione per lo sviluppo territoriale valdostano. Si tratta di: 'e-4 e', progettazione e sviluppo di soluzioni innovative con materiali a cambiamento di fase ecologici per la gestione dell'energia termica; Blueticketing, sviluppo sistemi di biglietteria e controllo accessi smaterializzato via bluetooth; Builti, sviluppo, produzione e commercializzazione di software multipiattaforma, e dei relativi portali web, contenente metodologie per la valutazione di edifici precostruiti; Hortobot, ideazione tramite programmi di ricerca e sviluppo di innovative componenti e soluzioni nel campo della robotica, della sensoristica, della meccanica, dell'elettronica e delle tecnologie software per l'ingegnerizzazione; Peakjet, studio, ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, produzione di prodotti consumabili e/o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, relativi a nuove tecnologie di stampa e deposizione di materiale; QTool, ricerca e sviluppo di una struttura reticolare in grado di ridurre l'impatto ambientale e rendere lo stampo più performante tramite sperimentazione e testing in un centro di ricerca, produzione e commercializzazione di stampi.