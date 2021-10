Lavoro, al via verifica iscritti Centri per l'impiego

E' stata avviata l'attività di verifica degli iscritti al Centro per l'Impiego della Valle d'Aosta. L'obiettivo è verificare i dati di contatto e l'interesse di ciascun cittadino iscritto a intraprendere un percorso di avvicinamento o inserimento lavorativo.

Lo comunica l'assessorato regionale del Lavoro. "Al fine di garantire un servizio personalizzato al cittadino in cerca di un'occupazione iscritto al Centro per l'Impiego - è spiegato in una nota - e per migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi del Piano Politiche del Lavoro 2021-2023, nelle prossime settimane, gli iscritti ai Centri per l'Impiego di Aosta, Morgex e Verrès riceveranno una telefonata, anticipata da un sms, dal numero regionale +39 0165 1875004 nella fascia oraria 8.30-17.30 o una email dall'indirizzo sil@regione.vda.it.

I cittadini saranno invitati a rispondere alla chiamata, confermando i propri dati di contatto e il loro interesse a mantenere l'iscrizione al Centro per l'impiego".