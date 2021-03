Covid, albergatori Vda-Taa incontrano ministro Garavaglia

La situazione dell'economia turistica alpina dopo il blocco dello sci è stata al centro di un incontro tra i rappresentanti degli albergatori della Valle d'Aosta e delle provincie autonome di Trento e Bolzano e il ministro del turismo Massimo Garavaglia.

Vi hanno partecipato il consigliere valdostano della Giunta Nazionale di Federalberghi, Alessandro Cavaliere, insieme ai colleghi Manfred Pinzger, HGV Federalberghi Alto Adige, e Giovanni Battaiola, ASAT Federalberghi Trentino.

"L'impressione è stata quella di una reale condivisione delle immediate priorità da affrontare senza perdere ulteriore tempo - riferisce Cavaliere - e tra queste: ristori certi e in tempi rapidi per la montagna, possibilmente in concerto con le amministrazioni locali; sostegni ai lavoratori stagionali e alle aziende per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali pre-crisi; proroga della moratoria sui mutui; credito di imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere; passaporto vaccinale".

Secondo l'albergatore valdostano "nonostante l'incontro più che positivo in occasione del quale si sono gettate le basi per un nuovo confronto futuro di più ampio spettro strategico, siamo tuttavia realisticamente consapevoli di quanto la coperta finanziaria dello Stato sia estremamente corta. Ci auguriamo dunque che, in sede di Consiglio dei Ministri, il neoministro del Turismo riesca a difendere la centralità dell'industria turistica nella generazione del valore della produzione nazionale e quindi del lavoro, così come convintamente riconfermatoci in occasione del nostro incontro".