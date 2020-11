Formazione: suonata campanella virtuale per Cogne School

(ANSA) - AOSTA, 04 NOV - Ha preso il via - in maniera virtuale - il percorso formativo il 'Manutentore dell'Industria 4.0' promosso dalla Cogne Industrial School. Al suono della campanella erano tutti presenti i 14 allievi iscritti. "Accolti dai vertici aziendali, che hanno brevemente introdotto e illustrato l'attività produttiva dello stabilimento, i giovani alunni - si legge in una nota della Cogne Acciai Speciali - hanno sin da subito manifestato entusiasmo e interesse per l'avventura che li vedrà protagonisti per i prossimi 20 mesi".

Il progetto, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, è promosso dall'Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, e realizzato da Cnos-Fap Regione Valle d'Aosta - Don Bosco, in stretto partenariato con Cogne Acciai Speciali, Confindustria Valle d'Aosta e la Carpenteria Aosta ed è finalizzato alla formazione di figure professionali qualificate in ambito manutentivo industriale. (ANSA).