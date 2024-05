Agricult, torna la brochure con gli eventi del mondo agricolo

E' stata pubblicata ed è ora in distribuzione l'edizione 2024 di Agricult, la brochure che raccoglie e illustra gli eventi di promozione del settore agricolo che si terranno nel corso del 2024, da maggio fino alla fine dell'anno.

La brochure, alla sua seconda edizione, nasce per informare turisti e residenti degli appuntamenti legati al mondo rurale e all'enogastronomia organizzati e sostenuti dall'assessorato all'Agricoltura e risorse naturali, a fronte della presentazione di domande di aiuto, e in collaborazione con i Comuni, le associazioni, i consorzi, le proloco e altri enti attivi sul territorio.

L'opuscolo, realizzato in italiano, francese e inglese, contiene 36 iniziative, che abbracciano ambiti diversi, dalla viticoltura, all'allevamento, senza dimenticare mele, pane, castagne, zucche, miele e, ovviamente, la regina del paniere valdostano, la Fontina.

Agricult 2024 è in distribuzione presso la sede dell'assessorato a Saint-Christophe e negli uffici del turismo regionali e presto sarà consultabile sul sito della Regione nella sezione Agricoltura, manifestazioni.

Per l'assessore Marco Carrel "si tratta un'adesione che testimonia la consapevolezza di quanto questi eventi siano una vetrina importante per promuovere tutto un sistema e una visione del mondo agricolo. La brochure nasce, infatti, dalla convinzione che i prodotti valdostani siano un veicolo importante di promozione turistica, che richiama un numero sempre crescente di persone in cerca di esperienze e prodotti genuini e legati alla natura. Nelle pagine si racconta di una Valle d'Aosta autentica, fatta di lavoro e di passione, di coraggio e di innovazione, attraverso eventi che mettono in luce non solo i prodotti ma anche e soprattutto l'identità e le peculiarità del territorio e delle tradizioni della Valle d'Aosta".



