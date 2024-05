Maltempo, ancora chiusa la regionale della Valgrisenche

Resta ancora chiusa in via precauzionale la strada regionale della Valgrisenche dopo la caduta di alcuni massi avvenuta ieri mattina. "Le squadre sono al lavoro per disgaggio", spiega la sindaca, Aline Viérin.

Il crollo è avvenuto tra il bivio di Chamençon a quello di Planaval, nel territorio comunale di Arvier, il cui sindaco, Mauro Lucianaz, dovrà decidere quando riaprire la strada. Al momento il Comune di Valgrisenche, di circa 200 residenti, è raggiungibile solo dai mezzi di soccorso. Un altro dissesto è avvenuto stamane a Champrotard di Villeneuve, dove una caduta massi ha parzialmente interessato la strada comunale.

Il bollettino di criticità emesso poco fa dal Centro funzionale regionale segnala per oggi un'allerta 'gialla' valanghiva ("medie e grandi valanghe prevalentemente in zone non antropizzate o fenomeni noti per elevata frequenza") nelle valli del Gran Paradiso e del Monte Rosa. Domani invece la situazione tornerà ordinaria su tutto il territorio della regione. Il limite neve è a circa 1.900 metri.

Le precipitazioni si sono concentrate nel Sud-est del territorio: il valore più alto registrato da ieri è di 126 millimetri cumulati a Fontainemore, nella valle del Lys. I livelli dei torrenti e della Dora Baltea sono stati al di sotto dei limiti di guardia.



