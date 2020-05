Fase 2: ripartire nel settore food, webinar il 26 maggio

(ANSA) - AOSTA, 21 MAG - Fornire ai ristoratori e agli imprenditori in ambito food gli strumenti fondamentali per affrontare uno scenario profondamente mutato. E' questo l'obiettivo del webinar (seminario tenuto su internet) 'Ristoranti e Food: come ripartire con marketing, social delivery' organizzato dal Punto Impresa Digitale e in programma martedì 26 maggio alle 15.

"Ristorazione e agroalimentare sono - sottolinea la Chambre valdotaine - tra i settori che hanno vissuto le maggiori trasformazioni in questi mesi di quarantena. Arriveranno ora, invece, mesi in cui rinnovare la comunicazione, i processi organizzativi e le strategie di vendita potrà essere decisivo per rimanere nel mercato o, addirittura, l'occasione per ottenere risultati mai raggiunti prima. Marketing, social media e delivery sono gli ingredienti fondamentali di una nuova ricetta di successo gradita al mercato".

I docenti saranno Simone Marengo (fondatore dell'agenzia Marengo Marketing, selezionata nel 2017 da Google tra le 40 agenzie ad alto potenziale in Italia, cura le campagne online per Ristoratore Top, il punto di riferimento in Italia per il Marketing della ristorazione e con decine di clienti nel settore ristorazione e food in tutta Italia, ed è inventore del metodo RistorAds, sistema di pubblicità online per la ristorazione) e Cristiano Revil (amministratore delegato della società Hextra srl, è specialista seo in team sviluppo - nel 2019 è stato uno dei 14 SEO Senior certificati in Italia - e Project manager di diverse piattaforme ecommerce e delivery sul territorio nazionale negli ultimi due anni).

La partecipazione all'incontro è gratuita: occorre iscriversi con il modulo di adesione disponibile sul sito della Chambre www.ao.camcom.it da inviare all'indirizzo email pid@ao.camcom.it , a cui è possibile chiedere anche ulteriori informazioni (oltre che al numero 0165 573077). (ANSA).