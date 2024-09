Manca il decollo in parapendio, morto sul massiccio del Monte Bianco

Un pilota di parapendio è morto in un incidente sul versante francese del massiccio del Monte Bianco.

Il Peloton de gendarmerie de haute montagne di Chamonix è intervenuto verso mezzogiorno ai piedi dell'Aiguille du Midi, che culmina a 3.842 metri. Secondo quanto riportato dai siti d'informazione d'Oltralpe, il parapendista ha mancato il decollo, precipitando dal versante Nord. All'arrivo dei soccorritori, non c'era più nulla da fare per la vittima dell'incidente.



