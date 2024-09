Cambia identità per truccare gara, dipendente Asl a giudizio

Finge di essere un'altra persona per ottenere un appalto: è costato un processo a Luca B., 50 anni, dipendente dell'Asl Torino 3, lo stratagemma escogitato nel 2020 durante l'iter per l'assegnazione di un incarico all'azienda con cui collaborava sottobanco. Le accuse mosse nei suoi confronti sono di falso e turbativa d'asta.

Luca B., secondo la ricostruzione operata dal pm Francesco Saverio Pelosi, aveva preparato l'offerta - naturalmente senza figurare - per una commessa relativa all'impianto elettrico del consiglio regionale: quando la 'stazione appaltante' convocò un incontro con i rappresentanti dell'azienda, si presentò, essendo l'unico in grado di illustrare contenuti della proposta, fornendo però un nome diverso. Il processo riguarda anche il titolare dell'impresa.

La procura contesta ai due imputati anche una turbativa d'asta legata all'assegnazione, nel 2019, dell'appalto per la manutenzione dei servizi antincendio negli edifici della Regione Valle d'Aosta.

Il processo, cominciato oggi a Torino, proseguirà a novembre.





