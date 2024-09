Tajani, 'riaprire tavolo con la Francia su Monte Bianco e Frejus'

"Ho consegnato un documento al ministro Séjourné sulla sezione Frejus del Monte Bianco, cioè i due tunnel. E mi riprometto poi di parlare con il nuovo ministro degli Esteri che dovrebbe essere nominato fra poche ore, per riaprire il tavolo e cercare di dare una risposta positiva a tanti operatori del Piemonte, della Valle d'Aosta, ma anche ai turisti perché i due tunnel sono fonte di ricchezza fondamentali per il sistema dei trasporti". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani ai giornalisti al termine della riunione di Parigi del Quint (con Usa, Gran Bretagna, Francia e Germania), dedicata al Medio Oriente.

"Ci auguriamo anche - ha aggiunto - di convincere i francesi e gli svizzeri per la costruzione della seconda canna del Monte Bianco per permettere di avere maggior sicurezza ed evitare la chiusura periodica del Monte Bianco, che è un tunnel fondamentale per la crescita economica sia della Valle d'Aosta che del Piemonte ma non solo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA