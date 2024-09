Parlement Jeunesse Québec, avis de concours pour les valdôtains

Le Conseil de la Vallée lance un concours pour sélectionner deux jeunes résidant en Vallée d'Aoste pour la participation aux travaux du 75ème Parlement Jeunesse du Québec, qui se déroulera à Québec (Canada) du jeudi 26 au lundi 30 décembre 2024.

L'appel fait suite à l'invitation du Parlement Jeunesse du Québec qui souhaite la participation de deux jeunes à cette édition qui fête ses 75 ans et dont les thèmes en discussion portent sur la société post-croissance, la qualité de l'information, les traitements en fin de vie, la parentalité responsable. Tout jeune résidant en Vallée d'Aoste et étant âgé de 18 à 25 ans au 24 décembre 2024 peut présenter sa candidature avant vendredi 4 octobre 2024 à 17h00 à l'Archive du Conseil de la Vallée - 1, place Deffeyes - Aoste ou par courriel à l'adresse archivio@consiglio.vda.it ou à l'adresse Pec du Conseil consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it .

Pour prendre part à la sélection, les candidats sont appelés à présenter une lettre de motivation d'une page maximum dans laquelle exposer les raisons pour lesquelles ils postulent et les attentes envers cette expérience. Les frais de voyage sont pris en compte par le Conseil de la Vallée, alors que les frais des repas et du logement sont pris en charge par le Parlement Jeunesse du Québec.

La sélection aura lieu au siège du Conseil de la Vallée le vendredi 11 octobre 2024, à 14h30. Un jury examinera les candidats au biais d'un entretien permettant d'évaluer la lettre de motivation et leur expérience dans divers domaines, ainsi que de juger de leur compétence dans l'expression orale (qui doit être convenable aux exigences requises dans un environnement de langue maternelle française) par rapport aux thèmes de la simulation parlementaire et aux sujets argumentés dans la lettre de motivation.



