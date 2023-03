Bando aggregazioni, 3,7 milioni per sostenere ricerca

La Giunta regionale ha preso in esame l'atto relativo all'approvazione del Bando "Aggregazioni R&S - Salute" a favore di imprese industriali per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo che riguardino l'ambito tecnologico "Salute" della Strategia di specializzazione intelligente regionale. Sono previste risorse pari a 3 milioni e 700 mila euro. "Mediante il Bando - si legge in una nota - si potrà sostenere lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi, costituire 'aggregazioni' di progetti coordinate da soggetti che sviluppino attività di formazione, disseminazione e trasferimento tecnologico, sviluppare le risorse umane coinvolte nei progetti di ricerca".

"A breve - ha aggiunto l'assessore Luigi Bertschy - presenteremo un disegno di legge per l'istituzione di una 'zona franca' per la ricerca. L'obiettivo è finalizzare alcuni progetti che sono stati lanciati. La strategia si propone di attrarre nuove imprese e di rafforzare quelle già presenti. Cmp3 Vda crea delle opportunità, ora vogliamo attirare anche altri progetti di ricerca".