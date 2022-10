Vdalavora, incentivi alle assunzioni di persone con disabilità

E' stato approvato l'avviso relativo agli incentivi alle assunzioni per sostenere e favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone disabili, iscritti negli elenchi del collocamento mirato (ai sensi dell'articolo 8 della legge 68/1999). Lo fa sapere l'assessorato dello Sviluppo economico, formazione e lavoro.

La misura è rivolta alle imprese con sede legale e/o operativa in Valle d'Aosta che hanno coperto la quota di riserva del personale con disabilità obbligatoria per legge o non sono soggette a tale obbligo. Prevede un incentivo, per un periodo massimo di 24 mesi, di 10.000 euro annui per le assunzioni e trasformazioni a tempo pieno e indeterminato. Per l'assunzione di soggetti appartenenti a specifiche categorie il contributo è di 12.000 euro annui. Il sostegno è riproporzionato per le assunzioni a tempo parziale e per le assunzioni a tempo determinato di durata inferiore a 24 mesi. "Quest'azione, insieme all'implementazione di strumenti quali le borse lavoro, - dichiara l'assessore Luigi Bertschy - il voucher di conciliazione per servizi estivi, i tirocini di inserimento e orientamento unitamente a una campagna di comunicazione di prossima realizzazione e alla formazione della figura del Disability manager, intende raggiungere gli obiettivi di una efficace e completa inclusione". "I due aspetti innovativi - prosegue Bertschy - introdotti in questa misura, l'estensione dell'utilizzo della misura agli enti pubblici economici e alle società partecipate e l'incentivazione anche a soggetti in condizioni di particolare fragilità con un contributo maggiore, dimostrano la volontà di dare ancora maggiore attenzione alle politiche per l'inclusione lavorativa".

Tutte le informazioni, l'avviso e la relativa modulistica, sono disponibili al link https://lavoro.regione.vda.it/iniziative-in-atto/avviso-pubblico -per-la-concessione-di-incentivi-alle-imprese-per-favorire-l-ins erimento-di-persone-con-disabilita-nel-mercato-del-lavoro.