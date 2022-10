La Valle d'Aosta a Smau con sette start up

L'assessorato dello Sviluppo economico, formazione e lavoro ha partecipato l'11 e 12 ottobre a Milano all'edizione 2022 di Smau, la più articolata piattaforma italiana di incontro, confronto e collaborazione dedicata all'innovazione per le imprese e gli enti locali. In sinergia con altre 120 start up innovative, la Valle d'Aosta ha aderito con la partecipazione di sette imprese che operano in settori innovativi coerenti con le piattaforme tecnologiche di specializzazione per lo sviluppo territoriale valdostano: e-4e, Blueticketing, Hortobot, Peakjet, QTool, Myna Project, Builti.

Ciascuna start up ha avuto a disposizione uno spazio espositivo riservato, nell'area dedicata alla Regione Valle d'Aosta, ed è stata coinvolta in una serie di attività, momenti di incontro e networking, per presentarsi e per massimizzare le opportunità di incontro con potenziali clienti e partner.

In particolare la e-4e ha ottenuto il Premio innovazione Smau, in collaborazione con il Cnr Pisa, per la progettazione inerente al risparmio energetico di un edificio universitario del centro Italia.

"Con la partecipazione a Smau - dichiara l'assessore allo Sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy - la Valle d'Aosta consolida un dialogo costruttivo con altre amministrazioni regionali o agenzie in-house di altri territori per un confronto sui temi dell'attrattività del territorio e delle politiche di marketing territoriale, oltre che per condividere le buone prassi sui temi dell'innovazione. E' un'occasione importante per cogliere opportunità e dare concretezza alle ottime idee e ai progetti che le start up valdostane propongono".