Oscar Farinetti ad Aosta racconta l'imprenditore del futuro

Un nuovo evento targato #Vdalavora dedicato al mondo dell'imprenditoria regionale, con uno sguardo rivolto al futuro: lo organizza l'assessorato dello Sviluppo economico, formazione e lavoro venerdì 30 settembre 2022 alle ore 17.30 presso il Teatro Splendor di Aosta. Il protagonista sarà Oscar Farinetti, guru di Eataly e tra gli imprenditori italiani di maggior successo.

Figura riconosciuta sia a livello nazionale sia nel mondo, Farinetti ha saputo distinguersi per creatività e adattamento alle nuove esigenze del mercato, creando eccellenze riconosciute a livello internazionale come il Premiato pastificio Afeltra di Gragnano e la catena di negozi Eataly, che oggi vanta anche uno store a New York nella celebre 5th Avenue e Green Pea, primo Green Retail Park dedicato al tema del rispetto ambientale.

In 'L'imprenditore del futuro. Smart, umano, innovatore e visionario', Oscar Farinetti ripercorrerà la sua storia, ricca di spunti da cogliere come suggerimenti, dialogando con Anna Prandoni, giornalista, scrittrice e divulgatrice enogastronomica, e guiderà il pubblico alla scoperta del segreto di un successo imprenditoriale unico in dieci mosse.

Interverrà alla serata il giovane chef Paolo Griffa, una stella Michelin, che racconterà il percorso avviato per la sua nuova attività di alta cucina presso lo storico Caffè nazionale di Aosta. A seguire, in collaborazione con l'assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali, sarà organizzato un aperitivo tematico, dedicato al prodotto valdostano Dop d'eccellenza, la Fontina, che verrà presentata in varie proposte.

La partecipazione all'evento è gratuita previa iscrizione tramite il sito vdalavora.it oppure tramite l'App #Vdalavora (fino a esaurimento dei posti disponibili).