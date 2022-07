Formazione professionale, al via la seconda edizione dei voucher

Dal 3 agosto sarà possibile presentare domanda per ottenere un finanziamento pubblico (voucher) finalizzato ad agevolare la formazione professionale.

Lo rende noto L'assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro. Potranno beneficiarne tutti i maggiorenni residenti in Valle d'Aosta. L'ammontare massimo previsto per il voucher è di 5.000 euro e prevede il rimborso dell'80% del costo complessivo dell'iscrizione al percorso formativo scelto e dell'eventuale costo di frequenza.

Sono tre le attività che potranno essere finanziate: la formazione obbligatoria per l'esercizio di attività professionali oggetto di regolamentazione; i percorsi formativi obbligatori di qualificazione finalizzati all'assolvimento del requisito professionale richiesto per l'esercizio in forma autonoma o di impresa delle professioni regolamentate; i percorsi formativi previsti nell'elenco di corsi di formazione professionale concordato con gli Enti di formazione del territorio.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 14 del 3 agosto fino al 15 ottobre 2024, tramite il sistema informativo 'Sol' raggiungibile attraverso la pagina dedicata sul sito istituzionale (all'indirizzo https://lavoro.regione.vda.it/cittadini/formazione/vdatiforma-op portunita-formative/voucher-per-la-formazione-professionale oppure al seguente link: https://sol.regione.vda.it/login).

I percorsi formativi oggetto di voucher dovranno essere avviati nel periodo tra l'8 dicembre 2021 e il 30 giugno 2025.

"Questa misura, avviata sperimentalmente l'anno scorso, - spiega l'assessore Luigi Bertschy - ha visto concedere oltre 140 voucher formativi, che hanno consentito ad altrettanti valdostani di formarsi nelle professioni turistiche e in quelle socio-sanitarie e sanitarie e in tante altre professioni. Per questa seconda edizione è stato ampliato il catalogo dei corsi rimborsabili: alla formazione delle figure regolamentate si affianca un'offerta di corsi proposta dagli enti di formazione.

Inoltre per dare continuità alla misura, sospesa a novembre, saranno incluse le richieste per coloro che si sono iscritti a corsi già nel mese di dicembre 2021".

"Le azioni previste dal Ppl - conclude l'assessore - sono finalizzate a sperimentare l'efficacia dello strumento del voucher formativo che sarà adottato in via definitiva sulla programmazione del Fse 2021/27".