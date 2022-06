Bertschy, è tempo di impostare politiche per futuro

"Ora è il tempo di impostare politiche che diano risposte nel quotidiano ma soprattutto per il futuro. Bisogna valorizzare il nostro capitale umano. Formare giovani imprenditori è la sfida per la nostra regione". Lo ha detto l'assessore regionale al lavoro, Luigi Bertschy, presentando l'esito dell'Avviso pubblico "2-2022: Giovani imprenditori Vda" volto a "favorire progetti a carattere locale e/o regionale capaci di generare nuove possibilità e soluzioni a problemi e priorità che impattano sulle giovani generazioni".

Due progetti sono stati ammessi a contributo, per un totale di 30.475 euro: quello della Fondazione Giacomo Brodolini e quello dell'Ivat (Institut valdotain de l'artisanat de tradition). E' stato, altresì, ammesso a finanziamento il progetto classificato al terzo posto, limitatamente all'iniziativa "Pmi Day", in quanto "Confindustria Valle d'Aosta" ha accettato il contributo residuale pari ad 2.370 euro.

"Questa è una piccola iniziativa - ha aggiunto Bertschy - ma che raccoglie una visione politica. In Valle d'Aosta non ci sono limiti al fare impresa ma ci sono tante opportunità". Per l'assessore regionale all'istruzione, Luciano Caveri, "si sta vivendo un periodo di difficoltà al quale per la Valle d'Aosta si aggiungono gli effetti del cambiamento climatico e il calo demografico. L'orientamento scolastico e la formazione sono i temi su cui lavoriamo. La logica è non perdere risorse".

L'Avviso pubblico "2-2022: Giovani imprenditori Vda" è una misura che ha offerto un sostegno finanziario alle iniziative progettuali di soggetti di diritto privato senza fini di lucro con sede legale in Valle d'Aosta, rivolte ai giovani valdostani tra i 14 e i 29 anni.