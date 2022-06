Progetti digitali, premiata Fondazione turistica

Nell'ambito del concorso "Progetti Digitali - Iefp" - indetto dall'Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico, è stata premiata con menzione speciale l'attuale classe seconda del percorso Iefp "Scuola delle arti alberghiere 2020/2023" della Fondazione per la formazione professionale turistica di Châtillon.

Finalizzato a incentivare lo sviluppo delle competenze digitali e a favorire lo sviluppo delle capacità critiche e creative dei giovani, il bando invitava a presentare progetti multimediali sulle tematiche trattate nei percorsi formativi relativi all'anno scolastico 2020-2021. La classe ha ricevuto una menzione speciale al concorso per "l'eccellente valore e l'originalità ed efficacia comunicativa" con il progetto "Smart work - lavori intelligenti".

La premiazione si è svolta il 31 maggio a Châtillon, nella Fondazione per la formazione professionale turistica. Gli allievi hanno presentato i progetti digitali con cui hanno partecipato al concorso, nonché risposto ad alcune domande e curiosità del pubblico presente in sala. Le tematiche affrontate hanno riguardato la didattica a distanza, il cyberbullismo e le fake news, ed è stata particolarmente apprezzata la serietà con cui sono state trattate.

"I progetti digitali degli allievi hanno toccato argomenti di stretta attualità - commentano gli assessori regionali Luigi Bertschy e Luciano Caveri - dalla didattica a distanza, al cyberbullismo e alle fake news. Questo premio dimostra come le competenze digitali, che gli studenti della Iefp hanno dimostrato di padroneggiare, siano un elemento imprescindibile anche per le professionalità turistico-alberghiere".