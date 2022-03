Incentivi all'occupazione, dal 21 marzo le domande di contributo

E' stata approvata la misura dedicata agli incentivi per un'occupazione di qualità: lo comunica l'assessorato dello Sviluppo economico, formazione e lavoro. Le domande possono essere presentate dalle piccole e medie imprese, con sede legale e/o operativa in Valle d'Aosta, accedendo alla piattaforma 'Misure Covid-19' (https://misurecovid19.regione.vda.it/cigderoga/Login.jsp) con le identità digitali Spid, Cns o Cie, a partire dalle ore 14 del 21 marzo prossimo.

"Visti i riscontri positivi - dichiara l'assessore Luigi Bertschy - che questa misura ha avuto nel 2021, abbiamo condiviso con il Consiglio politiche del lavoro di proporla in maniera strutturale nelle azioni previste dal Ppl 2021/23. E' un intervento strategico, del valore di 4 milioni di euro annui, che ha tra i suoi obiettivi il favorire un'occupazione di qualità diffusa, la crescita complessiva dell'occupazione e la sua sostenibilità per le imprese in quanto elementi essenziali per il rilancio dell'economia regionale e per l'accrescimento della capacità di resilienza".

L'intervento, destinato alle piccole e medie imprese (come definite nell'allegato I del regolamento Ue n. 651/2014 della commissione europea del 17 giugno 2014), è volto a incentivare le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal primo dicembre 2021. Il contributo è concesso nella misura massima di 10 mila euro per ogni nuova assunzione a tempo pieno e indeterminato di giovani (tra i 18 e i 35 anni), donne e disoccupati e di 8 mila euro in tutti gli altri casi.

Il contributo a fondo perduto può essere cumulato con gli aiuti concessi ai sensi del Quadro temporaneo, nei limiti dallo stesso previsti, con quelli concessi ai sensi dei regolamenti 'de minimis' o dai regolamenti di esenzione per categoria, e con altre misure nazionali a sostegno all'occupazione.