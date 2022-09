Regione: analisi e revisione strutture, avviata fase operativa

E' stata avviata la fase operativa della collaborazione tra la Regione Valle d'Aosta e la "School of Management" dell'Università Bocconi per il processo di analisi e ripensamento delle strutture dell'amministrazione regionale. "Si tratta di un progetto ambizioso - ha spiegato il presidente della Regione, Erik Lavevaz, in apertura dei lavori del Consiglio Valle - che ha visto coinvolti tutti i dirigenti della Regione in un primo incontro operativo di condivisione del percorso e dei metodi. Nei prossimi mesi l'analisi entrerà nel vivo con interviste mirate, raccolte di dati e prime ipotesi di intervento: un intervento che mira anzitutto a rivedere i metodi di lavoro e a valorizzare le risorse umane della Regione, e che per questo deve essere condiviso a tutti i livelli".