Commune à l'École, primo premio a scuole Oyace e Challand-Saint-Victor

La classe unica della scuola dell'infanzia di Oyace dell'Istituzione scolastica Grand Combin e le pluriclassi della scuola primaria di Challand-Saint-Victor dell'Istituzione scolastica Luigi Barone si sono aggiudicate il primo premio del concorso "La Commune à l'École". I riconoscimenti sono stati consegnati durante una cerimonia nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale.

La motivazione del premio alla classe di Oyace (andata alla scoperta dei Vigili del fuoco volontari di Oyace e degli Alpini di Bionaz): "Il progetto presentato è risultato didatticamente capace di sviluppare negli alunni creatività e problem solving.

I bambini hanno potuto sperimentare la loro autonomia e dimostrare responsabilità civica, grazie alla ricaduta sul territorio di cui l'attività 'La panchina della gentilezza' è portatrice. Gli alunni e le maestre hanno saputo, infatti, lavorare costruttivamente in collaborazione con il territorio e le istituzioni comunali".

La motivazione del premio alle pluriclassi di Challand-Saint-Victor (progetto di recupero di uno spazio adiacente alla scuola per trasformarlo in orto): "Particolarmente apprezzata è stata la capacità di ipotizzare interventi migliorativi sul territorio e di metterli in pratica attivamente, sperimentando l'importanza del ruolo di ogni cittadino all'interno della comunità. La pedagogia che traspare, ispirata all'outdoor education e all'utilizzo delle nuove tecnologie, è risultata innovativa ed efficace, anche in risposta alle sfide dell'emergenza pandemica". I premi consistono in un buono per un'escursione didattica guidata sul territorio di una giornata.