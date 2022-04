Marzi, messo responsabilità al primo posto

"Da quasi 11 mesi ci troviamo in una crisi politica che richiede a tutto il Consiglio di trovare la migliore delle soluzioni possibili. Stella Alpina ha messo al primo posto la responsabilità verso la Valle d'Aosta rispetto a più facili scelte di opportunità personale". Lo ha detto l'assessore al bilancio, Carlo Marzi (Stella alpina) intervenendo nel dibattito sul passaggio di Pierluigi Marquisi in minoranza.

"Con le elezioni regionali del 2020 - ha aggiunto - la nostra lista di matrice autonomista si è posizionata al secondo posto tra le liste regionaliste e, con la nostra partecipazione al Governo, abbiamo collaborato alla definizione del programma e alla costituzione di questo Esecutivo. Nei successivi 18 mesi abbiamo dovuto fare una serie di scelte difficili in un momento molto delicato della storia mondiale, nazionale e regionale, condizionato prima dalla pandemia e poi dalla guerra in Ucraina.

All'interno di Stella Alpina abbiamo fatto la scelta politica di rimanere coerenti e leali rispetto ad un governo che si trova a dover far fronte a una serie di situazioni molto gravi e delicate per la Valle d'Aosta".