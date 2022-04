Cretier, emerge vecchia politica

"In questi mesi non ho visto l'azione propositiva e trasparente di tutti, ho visto piuttosto degli attacchi prolungati a minare la stabilità della maggioranza, ho visto una vecchia politica emergere. È meglio pensare al futuro poiché certe scelte scellerate costano molto, troppo ai cittadini". Lo ha detto Paolo Cretier, capogruppo del Pd, intervenendo in aula al dibattito sul passaggio in minoranza di Pierluigi Marquis.

"Il 18 è il minimo per dirsi maggioranza - ha aggiunto - ma comunque maggioranza è: qualcuno l'ha abbandonato, irresponsabilmente e, io credo, che la fretta non dia mai buoni consigli. Noi fino ad oggi non abbiamo staccato la spina. Non sono d'accordo sull'immobilismo della maggioranza: l'impegno concreto e prolungato e ora una guerra nel continente europeo stanno producendo una crisi strisciante che blocca una flebile ripresa, ma abbiamo cercato di far fronte con i mezzi a disposizione e con il bilancio impegnato a reperire ulteriori risorse".