Chatrian, ridare dignità a questo Consiglio

"Non c'è più tempo da perdere, giriamo le carte e convergiamo su una proposta che dia dignità a questo Consiglio e a quei politici che si assumono le loro responsabilità, sicuramente cambiando marcia e cercando di avere una visione più complessiva ed equilibrata". E' quanto ha dichiarato in aula Albert Chatrian, capogruppo di Alliance valdotaine-Vda Unie, durante il dibattito sul passaggio all'opposizione di Pierluigi Marquis.

"Il passo di Marquis - ha aggiunto - complica ulteriormente una situazione già problematica e ci obbliga a trovare rapidamente una soluzione che ci permetta di continuare a governare la Regione in questo momento difficile. Oggi in Consiglio sembra un po' il giorno delle pagelle: noi riconosciamo che non tutto è stato fatto, ma teniamo a sottolineare che alcune scelte importanti e strategiche - vedi l'ospedale ad esempio - dopo anni di rinvii, sono state compiute. Ora dovremo avere la forza e la capacità di accompagnare queste scelte politiche. I nostri movimenti hanno già deciso: AV-VdAU e UV si sono attivati per ricercare le migliori soluzioni per dare risposte, per cambiare marcia in tanti settori, anche delicati, per i quali dobbiamo essere più performanti".