Terminate in commissione audizioni su Piano rifiuti

La terza Commissione "Assetto del territorio" del Consiglio Valle ha concluso il primo ciclo di audizioni sul disegno di legge della Giunta che aggiorna il Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2022-2026 e sulla proposta legislativa del gruppo Progetto Civico Progressista che contiene disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali.

"Con l'audizione odierna al Sindaco di Arvier, Mauro Lucianaz, in rappresentanza del Consiglio permanente degli enti locali - specifica il Presidente della commissione, Albert Chatrian (Av-VdAU) - abbiamo concluso un primo percorso che ci ha visti confrontarci con i referenti del Comitato Discarica sicura di Pompiod e del Comitato La Valle non è una discarica, con il Presidente di Confindustria Valle d'Aosta, con i Sindaci di Champdepraz, Issogne, Aymavilles e Jovençan. Ora sottoporremo le osservazioni ai dirigenti regionali e ai tecnici che hanno redatto l'aggiornamento del Piano: l'intento è quello di avere un ritorno di tipo tecnico sulla fattibilità delle proposte, che ci consentirà di fare una riflessione politica sulle scelte da attuare. Con la nuova pianificazione la sostenibilità ambientale sarà prioritaria. Saremo chiamati ad applicare le direttive europee sull'economia circolare secondo cui i rifiuti, se di qualità, sono da considerarsi come una risorsa, anche economica, e non più come un problema: vista l'importante sfida anche per la Valle d'Aosta dobbiamo prenderci tutto il tempo necessario per fare le cose per bene"