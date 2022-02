Nuove idee per l'Europa, giovani in prima commissione

La prima Commissione consiliare "Istituzioni e Autonomia" del Consiglio Valle ha programmato di audire una rappresentanza dei giovani che hanno partecipato al progetto "Nuove idee per l'Europa". Organizzato dalla Presidenza del Consiglio Valle in collaborazione con l'Assessorato degli affari europei tramite Europe Direct e l'Università della Valle d'Aosta, l'evento prevedeva l'elaborazione di proposte su tre tematiche - montagna, plurilinguismo e aria - che sono state caricate sulla piattaforma della Conferenza sul futuro dell'Europa.

"I giovani hanno svolto un'attività meritevole - dice il Presidente della prima Commissione, Claudio Restano (Misto) - che merita di essere valorizzata in chiave istituzionale nell'ambito dei nostri lavori consiliari: abbiamo quindi deciso di sentirli in Commissione giovedì 17 febbraio prossimo. Sarà l'occasione per ascoltare le loro proposte e confrontarci su temi che sono di stretta attualità per la nostra Valle.

Apprezziamo il loro impegno e la loro voglia di partecipare a progetti di cittadinanza attiva che riguardano il futuro dell'Europa".