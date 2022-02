Av e Vda Unie sferzano maggioranza, recuperare assetto e operatività

"La maggioranza regionale deve al più presto recuperare il clima e l'assetto idonei a garantire la piena operatività e l'efficacia dell'azione amministrativa e politica di cui la nostra regione necessita". Lo sostengono, in una nota, Alliance Valdotaine e Vda Unie, che si sono riuniti per analizzare la situazione politica valdostana e trovare la soluzione più adeguata alla crisi in atto. "E' importante e urgente - proseguono - che, nel corso di questa settimana, le forze politiche che compongono la maggioranza, a partire dalla componente autonomista, affrontino la situazione con lucidità e pragmatismo, e si incontrino al fine di assumere le decisioni più idonee a garantire il buon governo della Valle d'Aosta e a rilanciare l'azione programmatica con l'incisività e il senso di responsabilità che l'attuale situazione richiede".