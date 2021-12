Bertin richiama consiglieri, toni siano adeguati

"Invito i consiglieri regionali a tenere comportamenti e toni, all'interno e al di fuori dell'Aula consiliare, che favoriscano una dialettica politica e istituzionale adeguata al ruolo che siamo stati chiamati a ricoprire. La pluralità e la differenza di visioni non deve far venir meno il rispetto per le ragioni dell'altro e per l'attività che ognuno di noi svolge nel suo rispettivo ruolo".

Lo scrive il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, in una lettera inviata ai consiglieri regionali valdostani e nella quale non si specifica il motivo del richiamo.