Restano, vado nel Misto ma resto in maggioranza

Claudio Restano ha ufficializzato in aula il suo addio al gruppo consiliare di VdA Unie e il passaggio al Gruppo Misto. Restano ha sottolineato nel suo intervento l'intenzione di restare in maggioranza: "Sgomberiamo ogni equivoco. Non c'è l'intenzione di destabilizzare l'esecutivo né una critica al suo operato, che peraltro ho contribuito a determinare". Tuttavia il consigliere ha anche detto che per la maggioranza regionale "puntiamo ad una nuova fase in cui si vada alla ricerca di reali affinità elettive invece delle attuali labili affinità elettoralistiche".