Via Erika Guichardaz, Cretier nuovo capogruppo di Pcp

I consiglieri regionali di Pcp sfiduciano la capogruppo Erika Guichardaz. Cinque esponenti su sette hanno scelto di destituirla eleggendo al suo posto Paolo Cretier. E' l'epilogo di una serie di tensioni che nelle ultime settimane si sono accumulate in Pcp e nella maggioranza regionale di cui Pcp fa parte.

"E' una decisione arbitraria - commenta Guichardaz - visto che l'organismo previsto da Pcp per le scelte inerenti il Consiglio al momento della candidatura e sottoscritto anche da tutti i candidati, e quindi anche dagli eletti, è il Gruppo Allargato Regionale, convocato ieri sera, a cui i cinque consiglieri firmatari non hanno preso parte. Insieme alla collega Minelli non riconosco nessun nuovo capogruppo, non avendo l'organismo politico di riferimento previsto da Pcp discusso della questione".