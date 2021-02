Covid: Pour autonomie, bar e ristoranti aperti fino alle 22

"La crisi sanitaria è diventata anche crisi economica e rischia di avere gravi ricadute sulla tenuta del sistema sociale in Valle d'Aosta. Abbiamo una realtà economica particolare, il sistema montagna vuole attenzioni diverse da quello che è il resto dell'Italia. Facciamo valere la nostra autonomia e tuteliamola. Noi stiamo lavorando in questo senso e vogliamo impegnare il Governo valdostano, prevedendo la possibilità di tenere aperti i bar e i ristoranti fino alle ore 22 pur mantenendo in vigore tutte le misure previste dai protocolli Anti-Covid". Così il gruppo Pour l'Autonomie annuncia l'intenzione di "portare nel prossimo Consiglio regionale iniziative volte a sostenere i pubblici esercizi". "I consiglieri regionali Augusto Rollandin, Mauro Baccega e Marco Carrel - spiegano - stanno lavorando per coinvolgere anche l'Assemblea regionale su una tematica che è ormai una seria questione economica da risolvere al più presto e che può diventare anche un problema di natura sociale".