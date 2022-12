Vendita Cogne acciai speciali, da ex proprietà 3 mln a lavoratori

Un bonifico da 2.500 euro (al lordo delle tasse) e un bonus carburante da 200 euro: è quanto destinato a ciascuno dei circa1.150 dipendenti in Italia della Cogne acciai speciali, dopo che ieri il 70% delle quote della storica azienda siderurgica aostana è stato ceduto ufficialmente al gruppo taiwanese Walsin Lihwa Corporation. Si tratta di un 'dono' - oltre 3 milioni di euro in tutto - a spese dell'ingegner Giuseppe Marzorati, che dopo quasi tre decenni lascia la presidenza dell'azienda, per mantenere quella onoraria, passandola a Yu-Lon Chiao. La notizia del 'bonus' è stata comunicata in tarda mattinata ai sindacati. Massimiliano Burelli, tra l'altro già presidente e Ceo di Thyssenkrupp Italia (febbraio 2017-gennaio 2022) ieri è stato nominato amministratore delegato della Società. L'operazione, ha annunciato ieri il gruppo, "dà vita al più grande produttore mondiale di prodotti lunghi speciali inossidabili". Il prezzo di acquisto del 70% delle quote societarie ammonta a 210 milioni di euro.