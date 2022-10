Concerti Aperitivo alla Cittadella, 6 appuntamenti in cartellone

Sei appuntamenti di musica dal vivo, seguiti dal consueto aperitivo finale, dove gli ascoltatori potranno incontrare e confrontarsi con gli artisti in una cornice più informale. E' giunta alla 33/a edizione la rassegna dei Concerti Aperitivo, che inizierà il 23 ottobre alla Cittadella dei Giovani di Aosta.

"Il numero e la qualità dei concerti che abbiamo programmato - ha dichiarato il direttore artistico Giorgio Costa - riassume il grande sforzo che stiamo compiendo per mantenere alta la qualità artistica e tenere accesa una vera e propria fiaccola lungo il sentiero della musica dal vivo".

Il concerto inaugurale vedrà come protagonisti il violinista Silvano Minella e la pianista Flavia Brunetto, con un programma classico (Vivaldi, Bach e Mozart). La rassegna prosegue il 6 novembre con il clarinettista Antonino Serratore e il pianista Lodi Luka (Weber, Gershwin fino al Klezmer), il 13 novembre con la pianista Giulia Ventura (Romanticismo), il 20 novembre con la soprano Angelica Girardi, il flautista Francesco Girardi e il pianista Pierluigi Camicia (musica francese), il 23 novembre con il Trio Louys ovvero Igor Riva al violino, Andrea Cavuoto al violoncello e la pianista Lorena Portalupi (iIl rapporto fra Clara Wieck Schumann e Johannes Brahms. Infine per il concerto conclusivo, domenica 4 dicembre, ci sarà il duo pianistico a quattro mani, Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese (musica francese). L'inizio dei concerti è alle 11. L'ingresso è libero.