Maltempo, principio congelamento per escursionista bloccato

(ANSA) - AOSTA, 19 AGO - Sono stati raggiunti dai soccorritori partiti via terra i due escursionisti spagnoli bloccati dal maltempo a 3.300 metri di quota sulla becca di Traversière, vetta tra Valgrisenche e Val di Rhêmes (Aosta) e al confine con la Francia. Accompagnati a una quota più bassa, sono stati imbarcati sull'elicottero della protezione civile che non poteva raggiungerli per via delle condizioni meteo e della scarsa visibilità.

Il medico dell'equipaggio li ha visitati e ha disposto il trasporto in Pronto soccorso. Entrambi hanno una ipotermia lieve e uno di loro un principio di congelamento ad una mano. Sono intervenuti il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della Guardia di finanza. (ANSA).