Monte Bianco, per scalarlo necessaria una cauzione di 15mila euro per i soccorsi Ordinanza choc del sindaco di Saint-Gervais, comune francese. Troppi alpinisti improvvisati: 'Non deve essere il contribuente francese a pagare questi costi'