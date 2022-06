Pd, rinnovare programma e ridefinire giunta

E' "indispensabile convocare le forze politiche che compongono la maggioranza, attivare un tavolo sul programma che parta da quello di legislatura che deve essere rinnovato ed è necessario farlo in tempi brevi.

Prioritario anche ridefinire la squadra di governo, ma non prima di avere definito il percorso, il metodo e le modalità operative di gestione della maggioranza che dovrà vedere maggiormente coinvolte le forze politiche". Così in una nota la segreteria del Partito democratico della Valle d'Aosta dopo il mandato del Conseil fédéral dell'Union valdotaine ai propri eletti di proseguire con l'attuale maggioranza regionale a 18.

"È indispensabile - scrive il Pd Vda - immaginare un patto programmatico di legislatura che metta al centro le urgenze e ponga come prioritari il tema dello sviluppo economico, del supporto alle fasce sociali più deboli e che avvii un percorso di riforme, a cominciare da quella sulla legge elettorale".

Guardando alle prossime elezioni politiche il partito "sarà impegnato nell'immaginare un campo largo, perché quelle elezioni segneranno inevitabilmente una scelta di campo. I sondaggi vedono in vantaggio le destre estreme" e "noi crediamo che questa collocazione non faccia parte della storia e della tradizione politica dei valdostani e quindi saremo impegnati nella costruzione di un'ampia coalizione democratica, progressista, popolare e autonomista".