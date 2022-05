Sindaco Introd, perdiamo un gioiello

"Ufficialmente non abbiamo ricevuto alcuna notizia rispetto alla mancata prelazione della Regione nell'acquisto. Fosse così, siamo molto dispiaciuti perché perdiamo un gioiello per il nostro territorio". Lo dice il sindaco di Introd, Vittorio Anglesio, in merito alla vendita del castello per cui è in corso una trattativa fra privati.

"Mercoledì ci sarà il Consiglio regionale, aspettiamo che ne discutano in quella sede per vedere cosa ci diranno. Come amministrazione comunale noi non possiamo fare più niente", conclude.