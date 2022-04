Lupi confidenti, conferenza al Forte di Bard

"Lupi confidenti: casi documentati, percezione e linee guida sulla loro gestione" è il titolo di una conferenza tematica internazionale organizzata nell'ambito del progetto Life WolfAlps Eu e in programma venerdì 29 aprile al Forte di Bard.

"Convenzionalmente un lupo è considerato confidente - si legge nella presentazione dell'evento - quando si avvicina ripetutamente e deliberatamente alle persone a una distanza inferiore ai 30 metri. Per i lupi confidenti gli esseri umani non rappresentano una minaccia ed essi si sono abituati alla loro presenza. Questo livello di adattamento non è problematico se i lupi rimangono a una certa distanza senza manifestare alcun interesse diretto nelle persone stesse. Infatti, un certo grado di adattamento è vitale per gli animali selvatici che vivono nei paesaggi antropizzati. Ma quando l'abituazione, che è un processo adattivo, risulta forte, ossia quando i lupi si avvicinano ripetutamente alle persone a distanza ravvicinata o sembrano essere interessati alle persone, tale comportamento può diventare problematico e necessita di una corretta gestione".

La Conferenza farà il punto sui casi finora documentati di lupi confidenti, sulla percezione della presenza del lupo nelle aree antropizzate e sulle misure più efficaci per una corretta gestione del fenomeno. Interverranno vari esperti, tra cui Piero Genovesi, Paola Aragno, Valeria Salvatori, Ilka Reinhardt, Paolo Oreiller e Christian Chioso. L'evento potrà essere seguito in diretta streaming.