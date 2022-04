Turismo, dopo hackeraggio torna operativo Instagram Valle d'Aosta

L'Office régional du Tourisme è tornato in possesso del profilo turistico Instagram ufficiale della Valle d'Aosta. Con oltre 69 mila follower, era stato hackerato il 25 marzo scorso. Attraverso le immagini postate, l'account aiuta a far conoscere le bellezze della regione alpina.

"Siamo di nuovo operativi", commenta Gabriella Morelli, direttrice dell'Office régional du Tourisme. Le storie diffuse dal profilo hackerato rimandavano a quello in lingua inglese di una presunta esperta in investimenti finanziari che sosteneva di poter garantire profitti altissimi.

"Siamo riusciti - spiega Morelli - a farci dare il nome 'valledaosta' senza più dover usare '_official', e avremo anche la 'spunta blu'", che certifica l'autenticità del profilo. "Nel male - aggiunge - alla fine abbiamo avuto un buon contatto e oltre a restituirci il profilo ce l'hanno anche verificato. Non abbiamo perso dati", gli hacker "hanno fatto solo due storie il primo giorno e poi non hanno praticamente toccato il profilo. Ci siamo stati un po' dietro, non è stato semplice: ci è servito anche per trovare il canale giusto di dialogo con Facebook e Instagram, che non è molto scontato".