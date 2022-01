Sci alpino, tappa Zermatt/Cervinia inserita in calendario Cdm

La gara di Zermatt/Cervinia è stata inserita nel calendario di Coppa del Mondo di sci alpino per la stagione 2022/23. Lo ha comunicato la Federazione internazionale di sci (Fis) precisando che si disputeranno - tra le fine di ottobre e l'inizio di novembre - due gare di discesa libera maschile e due femminili intorno al Cervino dopo la tradizionale apertura della stagione a Soelden. La partenza delle discese sarà a 3.700 metri di quota e l'arrivo ai 2.835 metri di Cime Bianche.

"Zermatt/Cervinia è una grande aggiunta al calendario della Coppa del Mondo di sci alpino. L'inclusione delle gare rafforza le discipline della velocità e aggiunge momenti sportivi speciali per atleti e tifosi grazie allo storico tracciato del percorso con partenza in Svizzera e il traguardo in Italia" osserva il presidente della Fis Johan Eliasch. "Questo evento transnazionale di Coppa del Mondo è una pietra miliare nella storia dello sci alpino. Il fatto che la prima possa avvenire già all'inizio della prossima stagione è una grande sfida che siamo felici di accettare" aggiunge Flavio Roda, presidente Fisi.