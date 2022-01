Comune Aosta: cambio in Pcp, Foti e Boccazzi consiglieri

Con il via libera dell'assemblea comunale di Aosta è avvenuta la surroga dei consiglieri Serena Del Vecchio e Gianluca Del Vescovo, entrambi eletti con Progetto civico progressista e dimissionari per motivi personali (la complicata conciliazione tra lavoro e la l'incarico elettivo).

Al loro posto hanno fatto ingresso in municipio Diego Foti e Luciano Boccazzi, i primi due non eletti della lista di maggioranza del Consiglio comunale.

"E' pieno il mio sostegno alla maggioranza di cui faccio parte e che da oggi rappresenterò. Ricordo - ha detto Boccazzi in aula - che sono stato eletto all'interno del Pcp, che sostengo tutt'ora a pieno titolo. Ci tengo anche a sottolineare che sono un consigliere di Area democratica, associazione che ho contribuito a fondare e di cui sono tesserato".

"Ritengo Aosta la mia città da sempre, esprimo la più grande soddisfazione per essere in quest'assemblea. Faccio parte di una componente politica ben definita, che intendo onorare e rispettare", ha sottolineato Foti.