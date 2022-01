Covid: OO.SS. sanità, Parini senza progetto

"Il perpetuarsi senza 'mutazioni' e secondo schemi 'superati' della gestione dei posti letto e del personale" al Parini "lasciano poca speranza. Trattasi di un film già visto più volte e tre ondate a quasi due anni di emergenza pandemica non sono stati sufficienti per cambiare il passo".

Lo scrivono in una nota la quasi totalità dei sindacati della dirigenza medica, sanitaria, veterianaria e del comparto (come infermieri e oss). "Le sale operatorie vengono aperte e chiuse come se il dipartimento di chirurgia fosse una 'fisarmonica', con la solita motivazione dell'emergenza" e stessa sorte "è toccata , già da metà novembre, ai posti letto ospedalieri" a cui è seguito un "intasamento per giorni del Pronto soccorso a causa di pazienti no Covid in attesa di ricovero".

Manca un "adeguato filtro sul territorio", scrivono le OO.SS. e con "questi presupposti il rischio che la regione possa diventare 'zona gialla' o addirittura 'arancione', ma non per motivi epidemiologici legati al virus, pare piuttosto concreto".

L'ospedale "continua a essere ciclicamente paralizzato, con personale sanitario che viene spostato da una parte all'altra, senza un progetto che preveda quali attività (anche ambulatoriali) siano effettivamente e temporaneamente 'sacrificabili' e quali no".

La "salute pubblica - proseguono - non può essere soltanto 'Covid e vaccini' per l'unica azienda Usl della regione".