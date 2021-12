Sci...volare a scuola, progetto ha coinvolto oltre 800 studenti

Sono più di 800 gli studenti delle classi prime delle scuole secondarie di primo grado della Valle d'Aosta che hanno partecipato - tra ottobre e dicembre - alla seconda edizione del progetto "Sci...volare a scuola". Prima hanno seguito in aula le attività ludico-didattiche tenute dai maestri di sci sulle regole e sulle corrette modalità di fruizione delle piste da sci e poi hanno praticato sci alpino, snowboard e sci di fondo nei comprensori sciistici di Pila, Gressoney-La-Trinité, Brusson, Cogne, Flassin, Saint Barthelemy, Torgnon e Valtournenche.

"Siamo soddisfatti - dicono gli Assessori Luigi Bertschy, Luciano Caveri e Jean-Pierre Guichardaz - per la riuscita dell'iniziativa che ha permesso di avvicinare agli sport invernali praticati sulla neve un buon numero di studentesse e studenti valdostani che hanno potuto provare il divertimento di uno sport sicuro, all'aria aperta, sui magnifici comprensori della regione. Il progetto, associato allo Skipass a 50 euro, riservato agli studenti Under 18, vuole promuovere lo sport sulla neve tra i giovani valdostani, affinché possano conoscere lo sport e le attività correlate. La consapevolezza dell'importanza del settore nell'economia della Regione passa anche attraverso queste iniziative di socialità e divertimento, che possono stimolare nei giovani il desiderio di vivere e lavorare in montagna e sulla neve".