Fotografare il Parco, al via 15/a edizione concorso

Scatta la 15/a edizione del concorso internazionale "Fotografare il parco" per gli appassionati di fotografia naturalistica promosso dai parchi nazionali di Stelvio, Gran Paradiso, d'Abruzzo, Lazio e Molise e Vanoise.

Nato per raccontare gli storici quattro Parchi Nazionali attraverso la fotografia, "grazie alla qualità delle immagini partecipanti negli ultimi anni è diventato l'occasione per essere "portavoce" della bellezza della natura delle aree protette".

In palio un montepremi in denaro di 6.000 euro, suddiviso in quattro categorie (Paesaggi del Parco, Fauna selvatica del Parco, Micromondo del Parco e dettagli naturali e Mondo vegetale del Parco), soggiorni nelle quattro aree protette e abbonamenti a "La Rivista della Natura", media partner del concorso. È inoltre previsto un premio per la foto che meglio rappresenterà l'interazione tra uomo e natura nel parco e la sua importanza nel plasmare i paesaggi montani.

Il concorso è aperto a tutti, fotoamatori o professionisti. Ogni partecipante può presentare quattro fotografie per ciascuna delle categorie. La partecipazione è gratuita e c'è tempo fino al 30 novembre 2021 per la presentazione delle immagini.