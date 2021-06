Turismo: albergatori, penalizzati da zona bianca tardiva

Negli alberghi valdostani "le prenotazioni per l'estate sono riprese, il telefono comincia a squillare" ma "è chiaro che l'atteso passaggio in zona bianca solo il 28 giugno ci penalizza un pochettino". Lo spiega Filippo Gérard, presidente dell'Adava.

"L'ideale - spiega - sarebbe che arrivasse prima una deroga della zona bianca a livello nazionale per la Valle d'Aosta. E' chiaro che proseguire fino al 28 giugno con la zona gialla ci danneggerebbe ancora di più". Sul fronte delle prenotazioni "la Valle d'Aosta porta su di sé uno storico di zone rosse, e comunque diverse rispetto al resto d'Italia. Ogni tanto qualche cliente quando prenota ci chiede 'ma se tornate zona gialla o arancione cosa succede?'".

Un'ipotesi "remota" quella dell'anticipazione della zona bianca, ammette lo stesso presidente degli albergatori valdostani. Ma un "ritorno alla normalità dal weekend" dell'11 e 12 giugno sarebbe importante "anche perché abbiamo tutti gli alberghi che dovrebbero riaprire, i centri benessere, le piscine. In questo senso sarebbe molto importante poter avere una liberalizzazione perché da questo dipende l'attivazione di una serie di contratti di lavoro, oltre che l'ampliamento dell'"offerta turistica che i nostri ospiti cercano".

Poche le prenotazioni dall'estero: le chiamate arrivano "soprattutto dall'Italia, sarà un anno a trazione nazionale", sottolinea Gérard. Un altro elemento di incertezza è "il discorso dei vaccini, tutti devono cominciare a capire quale può essere la loro data di somministrazione, ma rispetto a un mese fa ci sono richieste, segnali di speranza. Anche se nel confronto con l'anno scorso siamo stati penalizzati dal fatto che abbiamo avuto una chiusura di otto mesi, mentre nel 2020 era stata solo di tre".