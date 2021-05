Giroparchi nature trail, torna trekking in inglese

E' giunto alla nona edizione Giroparchi Nature Trail, il trekking in lingua inglese, ideato da Fondation Grand Paradis, che porta i ragazzi valdostani alla scoperta delle valli del Parco Nazionale Gran Paradiso.

"E' un'iniziativa di grande attualità - si legge nella presentazione - poiché offre ai ragazzi l'occasione di approfondire i due temi che più caratterizzano e appassionano le nuove generazioni: l'attenzione all'ambiente e l'apertura a una dimensione internazionale. È questo il punto di forza che, negli scorsi anni, ha garantito grande soddisfazione da parte dei partecipanti e che ha portato al 'tutto esaurito' in ogni edizione".

I partecipanti saranno accompagnati da un insegnante di inglese e da una guida, entrambi madrelingua e da un animatorer. Il trekking è rivolto a ragazzi tra gli 11 e i 14 anni e si svolgerà in due turni: il primo dal 28 giugno al 2 luglio e il secondo dal 23 al 27 agosto. "I 30 ragazzi iscritti (15 per turno) avranno l'opportunità di trascorrere una settimana a stretto contatto con la natura - si legge ancora - durante la quale potranno stringere nuove amicizie, approfondire la conoscenza della storia e delle risorse del territorio ed esercitare la lingua inglese in modo pratico e divertente".